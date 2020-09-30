بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ أمير الكويت الجديد

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على تقلده منصب أمير البلاد، خلفا للأمير صباح الأحمد الذى توفى صباح أمس الثلاثاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء.





وتابع الأنبا إبراهيم، فى نص التهنئة: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على تقلده منصب أمير البلاد، ونصلى إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد.

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