قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبرلمان، للانعقاد بداية أكتوبر، تتم طبقا للدستور والقانون الذى ينص على أن ينعقد مجلس النواب فى الخميس الأول من أكتوبر من كل عام.





وتابع فى تصريحات صحفية، وحتى لا يكون هناك فراغ دستورى وتشريعى فإن مجلس النواب يؤدى دوره الوطنى حتى آخر يوم فى مدته القانونية المحددة وهى التاسع من يناير 2021، مشددا على أنه لا علاقة إطلاقا بين دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد وهى دعوة دورية طبقا للدستور، وبين ما يثار من شائعات حول تأجيل الانتخابات. وكشف وكيل البرلمان بأن الجلسة ستكون إجرائية تنفيذا للدستور لافتتاح دور الانعقاد، وسيناقش فيها جدول الأعمال المحدد، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل. واستبعد وكيل البرلمان أن يتم مناقشة تجديد حالة الطوارئ، نظرا لأنها ستنتهى فى 27 أكتوبر الحالى، موضحا أن البرلمان مستمر حتى اكتمال مدته القانونية التى نص عليها الدستور، وعلى استعداد لعقد أى جلسات إذا استجد أى طارئ يتطلب وجوده وانعقاده.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد دعوة السيسى .. وكيل النواب يكشف تفاصيل جلسة البرلمان غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.