قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن إلزام ممولى الضرائب من الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، اعتبارا من يناير المقبل، خطوة جيدة نحو التحول الرقمى للمنظومة الضريبية، وهو التوجه التى تسعى الحكومة للتوسع فيه بشكل حثيث، مما يوفر الوقت والمجهود على الممولين ويوفر الملايين التى تتحملها الإدارة الضريبية لطباعة الإقرارات الورقية سنويا.





وأكد حسانين، أن التحول الرقمى فى مجال الخدمات الحكومية لم يعد رفاهية أو قابلا للتأجيل، وهو ما أظهرته أزمة كورونا، التى أسهمت التكنولوجيا والتطبيقات الإليكترونية المتطورة فى تجاوزها بالعديد من الدول، وعلى رأسها الصين التى تعد من أهم التجارب العالمية فى هذا المجال، ويجب الاستفادة منها لإنجاح التجربة المصرية فى هذا المجال. وأوضح حسانين أنه رغم إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد إلكترونيا منذ الموسم السابق فى يناير الماضى، إلا أننا رأينا مشاهد الزحام المعتادة أمام مأموريات الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية رغم تفشى فيروس كورونا، وهى المشاهد التى لا يمكن أبدا استمرارها. وأشار إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لحل كافة المشاكل التى تتعلق بالمنظومة الإليكترونية للضرائب، قبل بداية موسم تقديم الإقرارات فى يناير المقبل، للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والأموال على المواطنين والدولة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسانين توفيق: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يدعم التحول الرقمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.