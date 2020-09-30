السكة الحديد تعلن مواعيد جديدة لقطار 1005 ”أسوان - القاهرة”  

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم تعديل موعد قطار 1005 روسي درجة عادية أسوان/ القاهرة اعتبارا من غدٍ الخميس، مؤكدة ان القطار سيقوم من أسوان الساعة 11:30 صباحا كما سيقوم من المنيا الساعه 09.25 ليلا ليصل القاهرة 12:50 ليلا.

وأضافت الهيئة أن القطار سيقف بمحطات "كوم امبو - إدفو- إسنا- أرمنت- الأقصر- قنا- نجع حمادي- سوهاج- طهطا- أسيوط- ملوي- المنيا- مغاغة- بني سويف- الواسطى- الجيزة- القاهرة ".

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