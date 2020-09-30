وسط إقبال الآلاف على التريند للمشاركة والتعبير عند حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج بعنوان "#سيناء_تهتف_للسيسى". وشارك عدد كبير من المغردون على الهاشتاج، حيث قال أحدهم :" هيفضل السيسي حامي مصر من الخونه والمرتزقة". Advertisements

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس سيظل حامى مصر من الخونه والمرتزقة.. هكذا غرد المصريين على "سيناء تهتف للسيسى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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