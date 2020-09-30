الرئيس السيسي يطّلع على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، بمشاركة رجال أعمال متخصصين في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة.

واطلع الرئيس على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الاصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقًا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الاكبر في منطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

ووجه الرئيس أن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الاصيلة- بعد تطويرها- النواة الرئيسية للمشروع، ولامتلاكها أنقى السلالات علي مستوي العالم.

كما وجه بدراسة الموقع المناسب للمشروع، على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرا، من "شبكة طرق، ومحاور، ومطارات، وموانئ، وإمدادات"، إلى جانب تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع؛ من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة، والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.