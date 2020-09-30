نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 500 ألف جنيه لدعم الحناطير والفلايك السياحية في الأقصر وأسوان في المقال التالي
وسيتم تخصيص المبلغ في محافظة الأقصر لدعم أصحاب الحناطير والدواب، أما في محافظة أسوان سيتم توجيه الدعم لأصحاب الحناطير والدواب والفلايك أيضًا.
وخلال الاجتماع توجه الدكتور خالد العناني بالشكر والتقدير للغرفة علي هذا المقترح، كما ناشد القطاع الخاص بالعمل علي المشاركة بصورة أكبر في الحملات الترويجية والتنشيطية وحملات التسويق لمصر بالداخل والخارج.
وأشار السيد ماجد فوزي خلال الاجتماع الي أن مجلس إدارة الغرفة يسعي من خلال هذا المقترح الي توفير الرعاية البيطرية والمواد الغذائية للدواب، بالإضافة الي رفع كفاءة الحناطير، وذلك من واقع المسئولية المجتمعية للغرفة، وأضاف أنه سيتم التنسيق مع محافظتي الأقصر وأسوان لتنظيم وإعادة هيكلة خدمة الحنطور لتظهر بصورة حضارية ولائقة للسائح؛ خاصة في ظل استئناف السياحة الثقافية منذ أول سبتمبر الجاري.
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