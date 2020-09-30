مد فترة التقديم للدراسات العليا بجامعة طنطا

أعلن نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، تمديد فترة التقديم بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة (دبلوم - ماجستير - دكتوراة)، وكذلك البرامج الخاصة والمهنية، لمدة شهر بعد الموعد المعلن عنه بكليات الجامعة.





جاء ذلك نظراً للإقبال الكبير على الالتحاق بالدراسات العليا، وكذلك لظروف جائحة كورونا المستجد وما ترتب عليها من تأجيل نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وأوضح عكاشة، فى بيان اليوم الأربعاء - أن 5 آلاف و589 طالبا التحقوا بالدراسات العليا بجامعة طنطا عن طريق القيد الإلكترونى حتى الآن، حيث تقدم للقيد 2064 طالباً بالدبلوم الخاص، و2871 طالبا لدرجة الماجستير، و554 طالبًا لدرجة الدكتوراة، بمختلف كليات الجامعة.