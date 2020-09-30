نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الـ(181).."الأطباء" تنعي مدير مستشفى شبراهور السابق بالدقهلية في المقال التالي
وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور السيد عبد اللطيف نصر، الطبيب رقم الــ(181)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.
وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.
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