محافظ قنا : مستشفيات المحافظة خالية من أى حالات إيجابية بكورونا

وقال الداودى - فى بيان اليوم الأربعاء- "إن عدم وجود حالات مصابة بالفيروس أتى بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة، مشيرا إلى أن التزام المواطنين أيضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس".
وناشد محافظ قنا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة للحفاظ على خلو المحافظة من الفيروس.
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