جمارك أرقين تحبط تهريب عددا من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





وبناءً على مذكرتى معلومات مقدمتان من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائى، والنقيب محمد بكرى بمعبر أرقين، وعبد الفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركى بالمعبر، مفادها اعتزام مفادها اعتزام راكبين سودانيين الأول "ع . م . ص"، والثانى "م . ا . ا"، تهريب كمية من الهواتف المحمولة فى الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود عابد، وحسين عبد اللاه ومحمود محمد مأمورى الجمرك، لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، فتبين وجود 61 هاتفا محمولا ماركة هوبى و5 هواتف محمولة ماركة آيفون 11، مخبأة داخل أمتعتهما الشخصية.

وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقمى 19 و20 لسنة 2020، وحرر المحضرين محمود مختار.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.