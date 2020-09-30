سيناء تهتف للسيسى يتصدر تويتر.. ونشطاء: شعبك متمسك بيك

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "#سيناء تهتف للسيسى"، وتصدر الموقع بعد ساعات من تدشينه تعبيرا عن تأييدهم للرئيس السيسى ووقوفهم إلى جواره ضد المخططات الخبيثة التى تحاك للوطن.





وغرد عدد من النشطاء خلال الهشتاج، مؤكدين على ثقتهم الكاملة فى الرئيس السيسى وجهاز الشرطة المصرية فى القضاء على مخططات الجماعة الإرهابية، حيث كتب حساب "بحبك يا مصر": هو ده الشعب المصرى اللى عارف كويس قيمة رئيسه ولا يسمح لأى خنزير بخرابها". فيما قال عمر: معاك وبنهتف ليك وبندعوا ربنا يحميك ده أنت نور عنينا وشعبك متمسك بيك، وقال آخر: هيفضل السيسى عزيز مصر وأجدع ولادها وحاميها من الخونه والمرتزقه وبائعى الأوطان.

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