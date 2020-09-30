الترسانة يحرز الهدف الأول فى مرمى الأهلي (2-1|)

أحرز نادي الترسانة الهدف الأول في مرمى الأهلي بالدقيقة 42 خلال المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الـ١٦ من بطولة كأس مصر لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مواجهة الترسانة وجاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى : مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد، خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات، خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي، بينما ضمت دكة البدلاء كلاً من حمزة علاء - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد فخري - جيرالدو دا كوستا.

تأهل الأهلي لهذا الدور بعد فوزه على فريق بني سويف بثلاثية مقابل هدف واحد، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز ليكمل مسيرته فى الكأس والمنافسة على اللقب، وأيضا تعد مباراة إعداد قوية وفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتجهزيهم لمباراة الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن يواجه فيها الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل، بينما تأهل الترسانة لدور الـ16 بعد اطاحته بانبي عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الشواكيش المباراة بركلات الترجيح.

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يدخل الأهلي مواجهة الترسانة وهو يعاني من غيابات عديدة أبرزها الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية بداعي الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا الماضية في الدوري العام، كما يغيب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراة الترسانة بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع المنتخب قبل انطلاق معسكر نسور قرطاج، كما يغيب وليد سليمان عن المباراة بداعي الإصابة.

على الجانب الأخر يعاني الترسانة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري واستغلال غيابات الفريق الأحمر المهمة، والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية قوية.