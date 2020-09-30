"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء يجب مراعاتها لشهر أكتوبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية و الصيفية مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
لوبيا العلف
متابعة مساحات اللوبيا المخصصة لإنتاج البذرة حيث يتم ضم النباتات ثم الدراس وجمع التقاوي لإجراء عمليات الفحص والتعبئة بعد نتائج الفحص وتخزينها في الثلاجة.
البرسيم المسقاوي
• أنسب ميعاد زراعة للبرسيم المسقاوي الأسبوع الأول والثاني من شهر أكتوبر.
• يتم إعطاء الجرعة التنشيطية لزراعات البرسيم المصري التي تمت في سبتمبر وتكون في حدود نصف شيكارة يوريا إلي ما يعادلها من الأسمدة الآزوتية الأخرى.
بنجر العلف
= أنسب ميعاد زراعة للبنجر النصف الأول من شهر أكتوبر
= تجهيز الأرض لزراعة البنجر وتتم بالحرث والزحيف وإضافة سماد السوبر فوسفات 200كجم أثناء تجهيز الأرض والتخطيط بمعدل 10-12خطا في القصبتين.
= تتم الزراعة في جور على خطوط بين الجورة والأخري 25 سم ويوضع في الجورة 2 بذرة بنجر علي عمق 2 سم في الثلث العلوي من الخط.
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