استئناف القاهرة: تركيب جهاز نداء آلى لراحة المتقاضين

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، توجيهاته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتطوير التقنى بمحكمة استئناف القاهرة.





وقام المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة والمشرف على إدارة التطوير التكنولوجى بالمحكمة، بتركيب أجهزة نداء آلى بالبوابة الإلكترونية بالمحكمة للعمل على راحة المحامين وجمهور المتقاضين وللتيسير وسهولة الحصول على جميع الخدمات المقدمة من خلال البوابة ومنعا للتكدس والزحام بها بما يضمن أداء خدمة مميزة وفى وقت وجيز بتلك البوابة. وجارٍ حاليا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتطوير التكنولوجى بجميع أقسام وادارات المحكمة ومأمورياتها بمعرفة وتحت إشراف المستشار الفنى للتطوير التكنولوجى بالمحكمة.

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