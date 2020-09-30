صور .. ممدوح رسلان يتفقد توسعات الصرف الصحى بالغردقة

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع توسعات الصرف الصحى بمدينة الغردقة.





ويشمل المشروع محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم، ومحطات رفع الصرف الصحى الفرعية والرئيسية، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والتأكيد على الانتهاء منها فى المواعيد المقررة، فى ظل توجيهات وزير الإسكان والمرافق للتنسيق بين الجهات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب بالبحرالأحمر، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات البحر الأحمر بالهيئة.

وقال مهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إنه تم الاتفاق على بدء التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة الثلاثية ومحطة الرفع الرئيسية رقم 7.

وأكد على اهتمام الشركة بتحسين خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين.