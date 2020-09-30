سفير مصر بروما يطالب بإيجاد حلول سريعة للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء

شارك السفير هشام بدر، سفير مصر فى إيطاليا ومندوبها الدائم فى روما، بصفته رئيس المجموعة الإفريقية لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما، فى الاحتفالية الافتراضية التى نظمتها منظمة "الفاو"، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى وصندوق الإيفاد.





وذلك للاحتفال باليوم الدولى الأول لرفع الوعى بقضية الفاقد والمهدر من الغذاء، والتى شهدت مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء منظمات روما الثلاث وعدد من وزراء الزراعة وكبار المسؤولين ورؤساء المجموعات الإقليمية لدى منظمة "الفاو".

وأكد السفير بدر فى كلمته - وفقا لبيان صحفى- بهذه المناسبة أن الاحتفالية المشار إليها كانت أحد المخرجات الرئيسية للجنة الزراعة التابعة لمنظمة "الفاو" فى دورتها السابقة فى عام 2018 إبان رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، والتى قامت بدعم إقرار هذا المقترح لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لمشكلة الفاقد والمهدر من الغذاء كونه أحد أكبر التحديات التى تواجه إفريقيا وكافة الدول النامية، وبما يتسبب فى خسارة حوالى ثلث إنتاج الغذاء خلال كافة سلاسل الغذاء، وهو ما يؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار من حجم الاقتصاد العالمى وفقاً لتقديرات منظمات الأمم المتحدة المعنية.

كما شدد السفير المصرى على أهمية اقامة شراكة بين مختلف أصحاب المصلحة، سواء الحكومات ومنظمات روما والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل إيجاد حلول سريعة ومبتكرة للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء خلال المراحل المختلفة لسلاسل الغذاء بما يُسهم فى تحقيق الأمن الغذائى ومكافحة الفقر وإنهاء الجوع بحلول عام 2030 فى إفريقيا والدول النامية، وهو الأمر الذى تزداد أهميته مع تداعيات أزمة "كوفيد-19" وتأثيرها السلبى على جهود الأمن الغذائى والتغذية.

كما أبرز الأولوية التى تعطيها الدول الإفريقية للتعامل مع هذا التحدى فى إطار التزام الحكومات الإفريقية بتحويل الزراعة الإفريقية كمدخل لتوفير الغذاء وتحسين الظروف المعيشية ودعم النمو الاقتصادى، وكذا تضمين مكافحة الفاقد والمهدر من الغذاء كأحد المبادرات الهامة فى إطار أجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية لعام 2063 وإعلان "مالابو".