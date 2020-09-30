فيديو .. متحدث الرئاسة: مشروع مرابط مصر سيكون الأكبر فى الشرق الأوسط

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تسعى من خلال مشروع مرابط مصر، إلى استعادة الإرث المصرى العريق فى تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية، مشيرا إلى أنه سيقام على مساحات خضراء كبيرة.





وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أنه يجرى حاليا دراسة الموقع المناسب لمشروع مرابط مصر لتربية وإنتاج الخيول، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالدراسة الدقيقة للمشروع.

ولفت المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مشروع مرابط مصر سيقام على مساحة خضراء ستكون الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن المشروع له مردود ثقافى وحضارى وسياسى.

وأضاف السفير راضى، أن السلالة المصرية من الخيل العربى الأصيل، تعد من أقيم السلالات، حيث تحصل على الجوائز المتقدمة على مستوى العالم.

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وأشار إلى أن المشروع يضم كل ما له صلة بأنشطة الخيل فى العالم، سواء التربية والإنتاج والبيع والمزاد والانفتاح على العالم والأنشطة السياحية، وفندق 7 نجوم، ومضمار عالمى لسباق الخيل، والرياضات المصاحبة للخيل، ومدارس الفروسية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن المشروع سيقام على مساحة كبيرة قد تتخطى 1500 فدان، مشيرا إلى أن يجرى دراسة المكان المناسب.

وتابع راضى أن الرئيس السيسى وجه بالدراسة الدقيقة للمشروع قبل الدخول فى المراحل التنفيذية، بحيث يكون بالشراكة مع القطاع الخاص، ويكون بمعايير عالمية.