إقبال كبير على حملة الصيادلة للتبرع بالدم فى شمال سيناء

وقال الدكتور محمد الهادى نقيب الصيادلة بشمال سيناء، إن الحملة تمت بالتعاون مع المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعريش تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجاءت تحت شعار : "انقذ حياة إنسان".
وأضاف أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من عمر 18 إلى 55 عاما للمشاركة فى الحملة والتبرع بالدم من مختلف الفصائل بعد إجراء فحص لقياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم والضغط قبل التبرع.
ونوه بأن ذلك يأتى فى إطار اهتمام مجلس نقابة الصيادلة بشمال سيناء بأداء دوره المهنى بتقديم يد العون للكادر الطبى بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وتوفير فصائل الدم للحالات المحتاجة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ريهام الغزال أمين عام نقابة الصيادلة بشمال سيناء، أن الحملة جاءت بمبادرة فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به النقابة من خلال عدة مبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم أبناء سيناء فى جميع القطاعات وخاصة المرتبطة بالصحة، مشيرة إلى أنه يجرى التحضير لعدة حملات أخرى للتبرع بالدم.
من جهتها، أشاد الدكتور مصطفى الشريف مسؤول حملة التبرع بالدم فى المركز الإقليمى، بدور النقابة وأبناء سيناء لتفاعلهم الإيجابى مع الحملة.
يذكر أن الحملة تم تنظيمها طوال اليوم بمقر النقابة بميدان جامع النصر بالعريش، حيث بدأت صباحا واستمرت حتى المساء.
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