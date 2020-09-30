ثنائية أجاي تصعد بالأهلي لدور الثمانية بالكأس على حساب الترسانة

صعد الاهلي لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الترسانة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بمدينة السلام في دور الـ16 لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي أجاي فيما سجل أبراهيم منصور هدف الترسانة.

وبدأ الاهلي المباراة ، بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير ، أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد ، أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات ، مروان محسن - أليو بادجي،بينما ضمت دكة البدلاء كلاً من حمزة علاء - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد فخري - جيرالدو دا كوستا.

وبدأ الاهلي اللقاء بنشاط ملحوظ عن طريق أجاي وباجي ومروان محسن وقفش والشحات فيما إعتمد الشواكيش على الهجمة المرتدة وأسفر الضغط الأهلاوي عن هدف أحمر في الدقيقة السادسة بأقدام جونيور أجاي.

واصل الاهلي الضغط على فريق الترسانة مستغلاً سرعة لاعبيه ، وبمرور الوقت حاول الترسانة تشكيل خطورة على مرمى مصطفى شوبير وسدد مصطفى وطني كرة "لوب" لكنها جاءت بجوار القائم.

عادت السيطرة للأهلي ليُسجل اجاي الهدف الثاني للأهلي من تمريرة عرضية لعبها حسين الشحات بشكل جيد أحسن النسر النيجيري إستلامها وأودعها في شباك الشواكيش .

هدأ اللعب وسط الملعب قليلاً وتراجع الأداء الهجومي وسط محاولات مُتباعدة من الترسانة لزيارة شباك الاهلي عن طريق محمد حسين عضل وطارق وطني ومع تراجع الاهلي بشكل ملحوظ نجح أبراهيم منصور في تسجيل هدف الترسانة الأول في الدقيقة 42 من ضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية نجح أبراهيم منصور في أيداعها برأسه على شمال مصطفى شوبير دون رقابة من مدافعي الاهلي وحاول الاهلي تسجيل هدف ثالث مع محاولات من الترسانة لتسجيل هدف ثان ونل إبراخهيم منصور بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن ، وبعدها أطلق أحمد جمال حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين لهدف.

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الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بنزول محمد هاني بدلاً من محمود وحيد وضغط الأحمر مُبكراً بهدف تعزيز الهدفين فيما مازال الترسانة يلعب بدون خوف بعدما سجلوا الهدف الأول في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

في الدقيقة 64 شارك كهربا بدلا من مروان محسن ، وساهم نزول كهربا في زيادة النزعة الهجومية للأهلي لكن دون فاعلية خطرة.

ودفع فايلر بالصاعد محمد شكري بدلاً من بادجي ثم شارك محمد فخري بدلاً قفشة وحاول الاهلي تسجيل هدف ثالث كما حاول الترسانة إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بهدفين لهدف.