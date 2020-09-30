«فايلر» يغادر المؤتمر الصحفي اعتراضا على سؤال الرحيل عن الأهلي

غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الترسانة اعتراضاً على سؤال أحد الصحفيين بشأن أسباب إقالته من تدريب الفريق. وأكد فايلر قبل رحيله أن فريقه سيطر على المباراة وأحرز هدفين مبكراً قبل أن يسجل الترسانة هدف ويعود لأجواء المباراة إلا أن فريقه نجح في الحفاظ على التقدم في النتيجة حتى نهاية المباراة. Advertisements وصعد الأهلي لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الترسانة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد الأهلي بمدينة السلام في دور الـ16 لكأس مصر، وسجل ثنائية الاهلي أجاي فيما سجل إبراهيم منصور هدف الترسانة.

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