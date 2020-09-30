لماذا أحال رئيس مدينة الحسنة موظفين بوسط سيناء للتحقيق؟.. تعرف على السبب (صور)

أحال اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمنطقة وسط سيناء، خلال جولة تفقدية موظفي وحدتي قرية المفضلة المحلية والصحية، لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم بمكاتبهم وأماكن عملهم.

وقال رئيس مدينة الحسنة إنه قام خلال جولة تفقدية بمرافقة المهندس محمد لافي، ومدير الإدارة الهندسية عبدالمنعم عبد المحسن، ومدير الموارد البشرية بالمرور على بعض قرى مركز ومدينة الحسنة وهي "الغرقده، والمقضبة، وبغداد"، لمتابعة سير العمل بجميع الإدارات بكل قرية ومدى الانضباط بها ورفع وكفاءة القرى الأكثر احتياجا منها.

وأوضح أنه بدأ الجولة بالمرور على قرية الغرقده باعتبارها من القرى الأكثر احتياجا، وعاين بعض المشروعات المقترحه بالقرية، والتقى بعض الأهالي واستمع لمطالبهم وبعض المشاكل التي تواجهم.

ووعد رئيس مدينة الحسنة أهالي قرية الغرقدة بتلبية جميع مطالبهم والعمل علي حل جميع المشاكل التي تواجهم في إطار اللوائح والقوانين ، لجانب إدراج محطة التحلية ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 2020/2021.

وأكد رئيس مدينة الحسنة أنه خلال مروره على الوحدة المحلية بقرية المقضبه حيث وجد عدم تواجد أحد من الموظفين بها سوى رئيس القرية وتم تحويل جميع العاملين بها للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.

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وأشار إلى أنه بالمرور على الوحدة الصحية بقرية المفضلة تبين عدم تواجد الموظفين بمقر عملهم وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية، بينما وجد التزام العاملين بالوحدة المحلية بقرية بغداد والمستشفى العام بالقرية.

ووجه رئيس مدينة الحسنة القيادات التنفيذية وكبار الموظفين بالعمل على ضرورة الالتزام والتواجد المستمر للموظفين بكافة الإدارات الخدمية لتسهيل مصالح أهالي القرية والعمل علي خدمتهم.