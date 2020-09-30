الأنبا باخوم يزور راهبات الدومنيكان دليفراند بمصر الجديدة

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وألقي الشماس ماهر ابادير كلمة العظة، والتي تحدث فيها عن "قصة حياة سانت تريزا"، مشيرا إلى أن الكثير من الفضائل التي تمتعت بها القديسة تريزا، واختتمت صلاة القداس بالبركة الرسولية واطلق الجميع بسلام.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو أنجلاند والنائب البابوي في أمريكا ومعه وفد من الآباء الكهنة ممثلين عن منطقة المقر البابوي بنيوجيرسي وإيبارشية نيويورك.
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