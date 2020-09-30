بطريرك الكاثوليك مهنأ أمير دولة الكويت: نصلي إلى الله أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد

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وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن الحوار بين نيافة الأنبا باخوم وبين الراهبات دار حول التبادل الرعوى والحياة الرعوية بين الرهبانية والإيبارشية.
واحتفلت كنيسة سيدة البشارة بمدينة طنطا بالقداس الاحتفالي للقديسة تريزا؛ حيث ترأس القداس الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة والقائم بأعمال الدلتا.
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