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كنيسة سيدة البشارة في طنطا تحتفل بالقديسة تريزا

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احتفلت كنيسة سيدة البشارة بمدينة طنطا بالقداس الاحتفالي للقديسة تريزا؛ وترأس القداس الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة والقائم بأعمال الدلتا.
وألقي الشماس ماهر ابادير كلمة العظة، والتي تحدث فيها عن "قصة حياة سانت تريزا"، مشيرًا إلى أن الكثير من الفضائل التي تمتعت بها القديسة تريزا،  واختتمت صلاة القداس بالبركة الرسولية واطلق الجميع بسلام. 

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كان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو أنجلاند والنائب البابوي في أمريكا ومعه وفد من الآباء الكهنة ممثلين عن منطقة المقر البابوي بنيوجيرسي وإيبارشية نيويورك.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه تمت مناقشة لائحة حماية الكنيسة وأبنائها من السلوكيات المنحرفة وهي لائحة ملزمة لكافة العاملين بكل كنيسة لضمان نقاوة الخدمة بالكنيسة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني أثنى على هذه اللائحة وطلب تفعيلها بكل شفافية وموضوعية.

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