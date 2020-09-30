كنيسة سيدة البشارة في طنطا تحتفل بالقديسة تريزا

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وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه تمت مناقشة لائحة حماية الكنيسة وأبنائها من السلوكيات المنحرفة وهي لائحة ملزمة لكافة العاملين بكل كنيسة لضمان نقاوة الخدمة بالكنيسة.
وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني أثنى على هذه اللائحة وطلب تفعيلها بكل شفافية وموضوعية.
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