انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن أعرف قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2020 لجميع الشركات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع مطلع كل شهر ينتظر الآلاف من المواطنين في مصر معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة عن ذلك الشهر، وذلك حتى يتم الاستعداد لتدبير المبلغ الخاص بتلك الفاتورة، خاصة مع ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء بسبب احتساب فاتورة الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء اعتباراً من شهر يوليو الماضي مضافاً إليها خدمة العميل بالإضافة إلى النظافة، ولأننا في فصل الصيف وهو يتسم عادة بارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب تشغيل المراوح وأجهزة التكييف نتيجة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فهذا يتسبب في زيادة معدل استهلاك الكهرباء وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

كيفية معرفة فاتورة الكهرباء عن شهر أكتوبر 2020:-

يمكن الآن لجميع المواطنين في كافة المحافظات المصرية معرفة قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر أكتوبر الجاري 2020 من خلال الموقع الإلكتروني لشركات توزيع الكهرباء والتابع لها عداد الكهرباء وذلك كالتالي:-

1- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

2- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

3- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

4- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

5- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

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6- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

7- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

8- شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء

9- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

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هذا وقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنها سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حيث أنها تمكن المواطنين من التحكم في استهلاكهم في الكهرباء عن طريق المبلغ الذي يتم به شحن عداد الكهرباء مسبقاً، وهو ما يؤدي إلى تجنيب المواطنين من الارتفاع المغالي فيه في قيم فواتير الكهرباء، والذي يشتكي منه عدد كبير من المواطنين بسبب عدم أخذ قراءات عداد الكهرباء أول بأول.