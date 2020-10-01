مصر للطيران تسير اليوم 47 رحلة دولية وداخلية لنقل 5400 راكب

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، موسكو، لاجوس، أكرا، ندجامينا، الجزائر، بغداد، و 4 رحلات جوية إلى جدة، و3 رحلات جوية إلى كل من، دبي، الرياض، ورحلتين جويتين إلى كل من، الدمام، أبوظبي، بيروت، بالاضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى كل من، الإسكندرية، الغردقة، ورحلة جوبة إلى كل من، أسوان، الأقصر، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5400 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

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ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .