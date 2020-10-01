تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

لو مسافر بالقطار، نعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس الموافق ١ /١٠ /2020. توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من وإلى القاهرة. وأعلنت وزارة النقل، قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري . وفيما يلى نستعرض لك مواعيد القطارات اليوم : مواعيد قطارات الصعيد اسوان القاهرة والعكس قطار رقم 983 مكيف – موعد القيام من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20. قطار رقم 935 VIP- ميعاد التحرك الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05. قطار رقم 777 مميز – موعد قيام القطار من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30. قطا رقم 81 مميز- موعد تحرك القطار في الساعة 9:30 من أسيوط ويصل القاهرة 1:50. قطار رقم 934 vip – ميعاد القيام من الإسكندرية الساعة 22:00. القطار يصل القاهرة الساعة 12:45، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا. قطار رقم 158 مميز – موعده تحرك في بداية الرحلة من الإسكندرية الساعة 7:15. القطار يستهل رحلته من الساعة 10:20، حتى يصل الأقصر الساعة 22:25. قطار رقم 164 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 15:15. ويبدأ تحركه من القاهرة حتى يصل محطته النهائية في إلى أسوان الساعة 7:5. قطار رقم 163 مميز- ميعاد تحرك القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنتهي في القاهرة الساعة 3:35. قطار رقم 2007 VIP- موعد انطلاق القطار من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55. قطار رقم 2015 VIP- ميعاد القيام المحدد الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20. قطار رقم 977 VIP- موعد قيام القطار من من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20. مواعيد قطارات إسكندرية Advertisements قطار رقم 18-موعد القيام من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15. قطار 1108-موعد رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10. قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50. قطار رقم 588- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45. قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15. قطار رقم 24- موعد القيام من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40. جدول القطارات المميزة قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45. قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25. قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35. قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40. قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55. قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10. قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20. قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30. قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45. قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30. قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15. قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

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