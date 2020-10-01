الباحثة الأرمينية أراكس باشيان لـ دوت الخليج : تركيا تدعم أذربيجان بـ المرتزقة

اعتراف أذربيجان باستقلال كارباخ الحل الوحيد للنزاع مع أرمينيا

تركيا تحرض على تأجيج النزاع عبر دعم باكو بالأسلحة والمرتزقة

أردوغان يهدد الأمن الإقليمى ويعمل على فكرة تكوين الدولة العثمانية

تعاون مصر وأرمينيا يخلق فرصا جديدة متعددة الأطراف مع القوقاز

ومنذ الأحد، 27 سبتمبر الماضى، تخوض القوات الانفصالية المدعومة سياسيا وعسكريا واقتصاديا من أرمينيا، والقوات الأذربيجانية، معارك دموية هى الأعنف فى المنطقة منذ العام 2016.

وتدعو روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، الوسطاء الثلاثة لحل النزاع فى إطار مجموعة مينسك، إلى وقف إطلاق نار ومفاوضات، لكن من دون نتيجة، حتى الآن.

من جانبه، يتدخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بشكل يؤجج النزاع، حيث يدعو أرمينيا إلى وضع حد لما أسماه بـ"احتلال ناغورنى قره باغ". كما ذهب ليؤكد أن بلاده ستواصل دعمها لأذربيجان "بكل الوسائل"، وفقا لفرنسا 24.

وتحذر الباحثة الرائدة فى قسم الدراسات الشرقية، فى حوارها مع "دوت الخليج"، من أن طموحات أنقرة الجيوسياسية تمثل تحديًا خطيرًا للأمن الإقليمى، حيث تعمل على فكرة تكوين وتوسيع الدولة العثمانية المزعومة.

وفيما يلى نص الحوار:

تركيا تؤجج النزاع

ما آخر مستجدات الأزمة الحالية بين أرمينيا و أذربيجان؟

يواصل سلاح الطيران الأذربيجانى، قصف المناطق المليئة بالسكان والمواقع الدفعاية لجمهورية أرتساخ (ناجورنو كاراباخ) بأسلحة متباينة الأنواع.

وفى الوقت نفسه، يهلك السكان المدنيون العُزل وعلى رأسهم الأطفال و النساء. كما تضررت بشدة البُنى التحتية. وبات معلومًا أن أذربيجان تُخطط بالتعاون مع تركيا لشن حرب مسلحة على كاراباخ.

وفى هذا الصدد، تُساعد "أنقرة" "باكو" على الحرب عن طريق توفير الأسلحة والذخائر والموارد البشرية (المرتزقة) والدعم الدولى المطلوب. وللعلم أذربيجان بدأت منذ أبريل حربا على حدود أرمينيا فى اتجاه تافوش.

كيف يؤثر ذلك على العاصمة يريفان؟

يريفان فى وضع حرج. إذ أن أرمينيا كانت طرفًا فى اتفاق وقف إطلاق النار العام ١٩٩٤، عندما انتصر الجانب الأرمنى؛ وبناء على طلب أذربيجان ووساطة أمريكا وفرنسا وروسيا، تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار العام ١٩٩٤، بين أذربيجان و كاراباخ وأرمينيا، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومتابعة لجنة مينسك.

سبب اندلاع الأزمة

ما سبب الخلاف بين أرمينيا و أذربيجان وتجدده حاليا ؟

أذربیجان لا تقتنع بفقدان كارباخ التى وضعها جوزيف ستالين (خلال الحكم السوفيتى) بقرار تعسفى فى العام ١٩٢٣، تحت حكم دولة ولدت فى ١٩١٨، وقبل تفكك الاتحاد السوفيتى فى العام ١٩٩١.

وتمتعت كارباخ بالحكم الذاتى وأعلنت انفصالها عن أذربيجان، فيما حصلت أذربيجان أيضا على استقلالها.

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وحين انفصل كل منهما عن الاتحاد السوفيتى لم تكن تجمعهما أى رابطة. وأثناء حرب كاراباخ، خسرت أذربيجان سبع مقاطعات لصالح القوات الأرمنية لإنشاء منطقة عازلة حول كاراباخ.

ونظرا لأن أذربيجان لم تقدم أى ضمانات لأمن كارباخ وتسوية القضية سلميا، فإن الجانب الأرمنى يرفض بحكم الأمر الواقع تسليم الأراضى لأذربيجان، ومازالت تسعى "باكو" لاحتلال كارباخ المتشبثة بمبدأ "حق تقرير المصير" وفقا للقانون الدولى. كما أن المدينة يسكنها أرمن حاليا وهى هامة جدا لنظام كارباخ الأمنى.

الحل السياسى

ما الحلول المقترحة لإنهاء هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة ؟

أرمينيا مع السلام. ودائما تؤيد حل النزاع بالوسائل الدبلوماسية والسياسة غير المتاحة حاليًا. بمعنى آخر، لم يتمكن الجانبان الآذرى والأرمنى حتى الآن من الوصول لحل وسط أو اتفاق مرضى بسبب المعادلة الصفرية؛ إذ لم تُعرب أذربيجان قط عن استعدادها الاعتراف باستقلال جمهورية كارباخ، مقابل تنازلات من الطرف الأرمنى.

تدخلات أنقرة

أما بالنسبة لتركيا، فهى تتدخل فى صراعات مناطق مختلفة من العالم، فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط، ​​والآن فى جنوب القوقاز وغيرها.

وبالإضافة إلى محاولة التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، فإن تركيا تحتجز "باكو" كرهينة وتجرها إلى الحرب ضد كاراباخ.

كما تريد تركيا استغلال العامل الأرمنى فى علاقاتها مع روسيا، واعتماد أذربيجان على أنقرة للاستفادة من الاقتصاد والنفط والغاز. وتريد أنقرة استخدام العامل الأرمنى للتوسع الجيوسياسى.

تهديد خطير

ماذا عن تصريحات أردوغان حول الأزمة ووصفها بأنها احتلال أرمنى لناغورن وكاراباخ ؟

تسعى تركيا إلى الحصول على مكانة رائدة فى العالمين العربى والإسلامى.

وتمثل طموحات أنقرة الجيوسياسية تهديدا خطيرا للأمن الإقليمى، لتعارضها مع مصالح الدول الأخرى.

"باكو- أنقرة"، كانتا دائما أمة واحدة ودولتين تحمل نفس الشعار. ومع ذلك، فهما دولتان ولهما مصالح مختلفة، ويجب فهم أن مصالح هاتين الدولتين لا تتطابق دائما.

على سبيل المثال، تتمتع أذربيجان بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، والتى تجد تركيا نفسها أحيانًا فى وضع متوتر، ومع ذلك، فهو مؤقت.

إن تركيا تشكل تهديدًا للأمن الإقليمى، ورغم علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، ويجب ألا تفقد الأنظمة العربية اليقظة حيال هذه القضية.

أردوغان له تطلعات كبيرة ويعمل على فكرة تكوين و توسيع الدولة العثمانية، وهو بالطبع ما يحاول أن يصل إليه، بدعمه البعض من ذو الخلفية الإسلامية، بغض النظر عن رؤية مصالح الدول الأخرى.

العلاقات المصرية الأرمينية

ما مدى أهمية التعاون بين أرمينيا و مصر؟

البلدان فى حاجة للتعاون و الدعم. أرمينيا عضو فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى، وهى حليف استراتيجى للاتحاد الروسى. والتعاون الوثيق مع أرمينيا سيجعل مصر أقرب إلى جنوب القوقاز، وسيخلق فرصا جديدة للتعاون متعدد الأطراف، ووجهات نظر مع دول المنطقة. مصر بلد ذو ثقل ووضع هام عربيا و إفريقيا ودوليا وموقعها الجغرافى هام جدا .