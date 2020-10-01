الكهرباء تبدأ اليوم تركيب العدادات الكودية لمليون و800 ألف وحدة مخالفة

أكد أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة، الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية اليوم الخميس، موكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة نتيجة زيادة إقبال المواطنين على تركيب العدادات الكودية من خلال عمل ممارسات جديدة. Advertisements وقال حمزة إن إجمالى عدد طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تلقتها الوزارة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بلغ ما يقرب من 755 ألف طلب. وشدد حمزة أن قرار مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية نتيجة لعدة أسباب أهمها إقبال المواطنين لتقنين أوضاع الكهرباء علاوة على حرص الوزارة على استرداد حق الدولة من الطاقة المولدة والقضاء على سرقات التيار الكهربائى، بالإضافة إلى التماشى مع سياسة الدولة وقراراتها الخاصة بقانون التصالح مع مخالفات البناء، لافتا إلى أن إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع و دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمشترك فى ظل غياب تدخل العنصر البشرى.

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