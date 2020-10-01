طقس اليوم الخميس: درجات حرارة متفاوتة .. وعظمى القاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.





كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما توقع الخبراء أن يكون طقس الغد لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 24

وادى النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 35 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادى الجديد 40 28

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 27

رأس حدربة 36 28