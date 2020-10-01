الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائلا للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة ، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويطون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، كما يسود طقس شديد الخرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض تامناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

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ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.