توصيات فنية لمزارعي محصول البصل في أكتوبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

ا) لإنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1-منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع الى عشرة أيام

2- تقليع الشتلات عند وصولها الى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالى 60 يوما.



3- تجهيز الأرض المستديمى وذلك بالحرث وإضافة السوبر فوسفات بمعدل 45 كجم فو2ا5 أو 300 كجم سوبر فوسفات 15.5 % ثم التخطيط بمعدل 14 خط / قصبتين والزراعة على جانبى الخط أو الزراعة على سطور بمعدل 36-40 سطر /قصبتين بحيث تكون المسافة بين النباتات من 7 - 10 سم.

4- إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 وحدة ازوت/فدان أو 300 كجم نترات نشادر بعد مرور 21-30 يوما من الزراعة فى الأرض المستديمة.

4- الاهتمام بنقاوة الحشائش وتسميد المشاتل التى لم يتم نقلها إلى الأرض المستديمة.

ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى:

1-اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 20 أو جيزة أحمر أو جيزة أبيض.

2- يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % فى أرض المشتل.

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3-تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل الحرث مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان أى يضاف 300 كجم سوبر فوسفات أحادى وتسوى جيدا وتقسم إما الى أحواض 3م X 4م أو التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين أو مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.

4-اتجاه التخطيط من قبلى إلى بحرى.

5-معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة نثرا فى احواض ، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط او مصاطب.

6-إجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم فى حالة حاجة الأرض إلى ذلك.

7- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوتية / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالى شهر من الزراعة.

ج) إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

1- يتم إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة أزوت / فدان أو 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوما من الدفعة الأولى فى الزراعات المتاخرة.



2- استمرار نقاوة الحشائش والرى بانتظام حسب حاجة النبات والأرض.

د) الابصال المخزنى:

يجب فرز الابصال فى المخازن واستبعاد المزرع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.