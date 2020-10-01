نشاط الرئيس السيسي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، حيث ركزت العناوين الرئيسية للصحف على ما جاء في كلمة الرئيس أمام قمة التنوع البيولوجي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهنئته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتوجيهاته بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي لمصر، إلى جانب بدء صرف معاشات أكتوبر الجاري اعتبارا من اليوم، وإشادة بعثة الأمم المتحدة بالجهود المصرية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وتحت عنوان "السيسي في كلمته بقمة التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة: جائحة كورونا عززت المسئولية المشتركة إزاء مستقبل الكوكب والأجيال المقبلة"، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كل مناحي الحياة، وإشارته إلى أنه إدراكا لهذا فقد وضعت مصر نظما فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، حيث حرصت مصر دومًا – وما تزال - على استدامة النظم الإيكولوجية لحوض النهر، ولطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دوله، بالنظر لكون المياه هي حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أمس خلال مشاركته في قمة التنوع البيولوجي بالجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الـ"فيديو كونفرانس" أن التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا كافة، وتعمق من الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة، وتحد من قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبنا، لاسيما في الدول النامية والأقل نموًا.

وتحت عنوان "السيسي لرئيس هيئة الإمداد والتموين وشركة آمون للتوكيلات البحرية: تطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي تجاري لمصر"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري، ويساهم في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، ما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.

وأشارت الجمهورية إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والسيد ياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة آمون للتوكيلات الملاحية.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تهنئة الرئيس السيسي للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت الشقيقة، موضحة أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعثها الرئيس إلى أمير الكويت الجديد.

فتحت عنوان "الرئيس لأمير الكويت الجديد: نتطلع لمزيد من التعاون لصالح الشعبين"، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس أكد في برقيته على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيًا لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.

أما صحيفة "الجمهورية" فعنونت "الأمم المتحدة تشيد بالدور الرائد ل "مصر-السيسي"في تسوية الأزمة الليبية، لتسلط الضوء على إشادة بعثة الأمم المتحدة أمس بدور مصر الريادي للوصل إلى حل سياسي في الملف الليبي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن اختتمت أمس المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضما ضباطا من الجيش والشرطة ويمثلان كلا من حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية، والتي جرت يومي 28 – 29 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن الحوار سادته روح المسئولية والشفافية والثقة المتبادلة، وتم مناقشة غدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة ومنها تدابير بناء الثقة ، والترتيبات الأمنية في المنطقة التي ستحدد في المرحلة المقبلة في ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالإضافة الى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعربت عن دعمها لليبيا وامتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية كما قدرت جهود أعضاء الوفدين الليبيين مرحبه بالنتائج التي تم التوصل إليها، كما أعربت البعثة عن أملها بأن يسهم هذا التطور الإيجابي فى تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب .

وتحت عنوان " بدء صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات" سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على بدء صرف المعاشات لشهر أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخميس اعتبارا من الخامسة صباح اليوم دون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم إضافة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقة الصراف الآلي مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقت من ماكينات الصراف الآلي المقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي تأكيده جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من اليوم ودون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على مستحقاتهم.

Advertisements

وذكرت "الأخبار" على لسان رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر و 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وتحت عنوان "صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر"، أبرزت "الأهرام" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غي المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل بما يخدم تلك العمالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس.

وتحت عنوان " وزارة الخارجية تستضيف سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة"، أبرزت "الجمهورية" اجتماع السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مع سفراء الدول الاتحاد الأوربي الـ27 بحضور كل من السفير عمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية للعلاقت الاقتصادية متعددة الأطراف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تناول مسار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد وسبل المضي قدمًا نحو تقوية أواصر العلاقات، لا سيما الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهمتهم في المشروعات الوطنية العملاقة التي تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصري من سوق ضخم لا يشمل فقط أكثر من مائة مليون نسمة، وإنما أيضا التكتلات الاقتصادية التي تحظى مصر بعضويتها خاصة السوقين العربي والأفريقي.

وتحت عنوان "25 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي لمصر"، أشارت صحيفة "الأهرام" إلى أنه في الوقت الذي أكدت فيه بكين تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع القاهرة، كشفت روسيا عن أن 25% من المصريين سيتمكنون من الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنيك -5".

ونقلت الصحيفة عن بيان صندوق الاستثمار المباشر الروسي الصادر أمس "اتفقنا مع شركة فاركو للأدوية على تصدير 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك-5 إلى مصر، وأن هناك خططا مستقبلية لتوزيع اللقاح في الدول المجاورة لمصر.

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت صحيفة "الأخبار" نجاح وزارة المالية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%.

وعنونت الصحيفة "نجاح أول طرح لسندات خضراء مصرية بـ750 مليون دولار"، حيث نقلت عن وزير المالية الدكتور محمد معيط قوله إن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن( ٥٠٠ مليون دولار) بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت الحجم المقبول (٧٥٠ مليون دولار) بما يعادل ٥ مرات.

وذكرت أن وزير المالية قال إن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، ومع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذي الجودة العالية، وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى الحد من التذبذب في الأسعار.

وأشارت إلى أن الوزير أوضح أن الاكتتاب القوي جدا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة والذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.

وتحت عنوان "(أمازون) تعرض خطط التوسع في السوق المصرية"، أبرزت "الأخبار" اجتماع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع ممثلي شركة أمازون العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول إمكانيات توسيع مشاركة الشركات المصرية لتسويق منتجاتها بالسوقين المحلي والعالمي عبر منصة شركة أمازون العالمية .

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التجارة تأكيدها أن التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على كافة النواحي الاقتصادية في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، وأنها أشارت إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية لكافة قطاعات الصناعية لتعزيز رواج المنتج المصرى بالسوق المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.