موجز السوشيال ميديا.. الجماهير تدعم مصطفى شوبير.. وإبراهيم سعيد عن عدم اختيار مروان محسن في قائمة المنتخب: موفقة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #مصطفى_شوبير بعد لعبه بشكل أساسي في مباراة الأهلي والترسانة بكأس مصر.

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قائمة المنتخب المصري التي اختارها الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب.



علق مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي على أول مشاركاته مع الفريق الكبير في إطار مواجهات بطولة كأس مصر أمام الترسانة.



احتفل مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد بفوز فريقه على نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الإسباني.