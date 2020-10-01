نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #مصطفى_شوبير بعد لعبه بشكل أساسي في مباراة الأهلي والترسانة بكأس مصر.
علق مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي على أول مشاركاته مع الفريق الكبير في إطار مواجهات بطولة كأس مصر أمام الترسانة.
احتفل مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد بفوز فريقه على نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. الجماهير تدعم مصطفى شوبير.. وإبراهيم سعيد عن عدم اختيار مروان محسن في قائمة المنتخب: موفقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.