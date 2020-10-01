نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز إف-35، وانفجارها بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه التزامها بتعهداتها بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي على حد سواء.
توجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فور انتهاء مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، إلى فندق إقامته في حي الزمالك، لجمع متعلقاته استعدادًا للسفر لبلاده بعد قليل.
يصل في الواحده فجرا الجنوب افريقي موسيماني الي مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتلوي تدريب فريق الأهلي.
قال الإعلامي إسلام صادق، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك تلقى عرضي احتراف في الدوري التركي، عن طريق لاعب سابق من النادي الأهلي.
أجرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أمس الأربعاء، مقابلة مع أحد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في صفوف الجيش الأذري في مواجهة أرمينيا.
دخلت الإعلامية منى الشاذلى، فى حالة ضحك هستيرية على الهواء، بسبب خفة دم الطفل تيم عبد الرؤوف؛ مما جعلها تفقد السيطرة على نفسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. انفجار طائرة عسكرية أمريكية في الهواء.. بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن حركة الطيران.. وفايلر للأهلي قبل رحيله: ستبقى ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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