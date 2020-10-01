حدث ليلا.. انفجار طائرة عسكرية أمريكية في الهواء.. بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن حركة الطيران.. وفايلر للأهلي قبل رحيله: ستبقى ...

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز إف-35، وانفجارها بولاية كاليفورنيا الأمريكية. أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه التزامها بتعهداتها بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي على حد سواء. قال محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يمتلكون أموالا طائلة.

توجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فور انتهاء مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، إلى فندق إقامته في حي الزمالك، لجمع متعلقاته استعدادًا للسفر لبلاده بعد قليل.

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يصل في الواحده فجرا الجنوب افريقي موسيماني الي مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتلوي تدريب فريق الأهلي.

ودع حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ، مدربه رينيه فايلر؛ بعد إنهاء إدارة النادي الأهلي تعاقده بسبب بعض الخلافات حول التجديد للفريق.

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة إلى النادي وجماهيره بعد انتهاء مسيرته رسميا مع الفريق مساء أمس، الأربعاء. كشف محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان السابق، الوجه الحقيقي لـ جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لصوص". قال الإعلامي إسلام صادق، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك تلقى عرضي احتراف في الدوري التركي، عن طريق لاعب سابق من النادي الأهلي.