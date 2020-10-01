اليوم.. النواب يعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس

وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمجلس للانعقاد يوم الخميس تأتى طبقًا للدستور، لافتًا إلى أنها جلسة إجرائية واحدة لا غير وقد تستمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف على أكثر تقدير.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أنه لا يوجد شىء على جدول أعمال المجلس، منوهًا إلى أنه سيتم دعوة النواب كالمعتاد.

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