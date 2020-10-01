اليوم.. جلسة مباحثات ومؤتمر صحفى لوزير الخارجية ونظيره المجرى

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة، لبحث العلاقات المصرية- المجرية وسبل تعزيزها إلى جانب القضايا الاقليمية والدولية.





وأوضح بيان وزارة الخارجية، أنه من المقرر التوقيع على مذكرتى تفاهم بين البلدين قبل عقد المباحثات فى مقر وزارة الخارجية، كما يعقد الوزير أن مؤتمرا صحفياً مشتركاً فى ختام الاجتماعات.

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