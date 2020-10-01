اليوم.. مصر تتسلم رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى

وتتشرف مصر خلال هذا الشهر بقيادة أعمال الجهاز الإفريقى الرئيسى المعنى بموضوعات السلم والأمن فى القارة الإفريقية.

وقال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، فى تصريحات صحفية، إن مصر تتشرف خلال هذا الشهر بقيادة أعمال الجهاز الإفريقى الرئيسى المعنى بموضوعات السلم والأمن فى القارة.

وأوضح أن الأسابيع الماضية شهدت عملاً وتشاوراً مُكثفين مع وزارة الخارجية المصرية ومُفوضية الاتحاد الإفريقى لبلورة برنامج رئاسة مصر للمجلس، حيث يضم عدداً من الموضوعات التى تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقى ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الإفريقية المُشتركة فى العديد من الملفات الحيوية.

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