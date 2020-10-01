وزير النقل يلتقى مسئولي البنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الاتفاق على سرعة نهو الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل مشروع تحديث وتطوير نظم الاشارات لخط القاهرة / الجيزة / بني سويف

عقد الفريق مهندس /كامل الوزير اجتماعاً مع مسئولى البنك الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة اللمسات النهائية لاتفاق التعاون بين وزارة النقل والبنك الدولي بخصوص تمويل مشروع تحديث نظم الاشارت لخط القاهرة /الجيزة / بني سويف للسكك الحديدية بطول ١٢٥ كم وكذلك متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال تحديث نظم الاشارات

حيث أكد الوزير في بداية اللقاء على أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل وعلى رأسها قطاع السكة الحديد الذي وضع خطة لتطويره وتحقيق طفرة كبيرة به منذ اليوم الاول لتولي حقيبة وزارة النقل مشيرا الى أهمية التعاون المشترك في مجال نظم الاشارات نظرا لما تحققه من زيادة معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية مشيداً بالدور الكبير للبنك الدولي في دعم المشروعات الخدمية في مصر باعتباره أحد أهم البنوك العالمية التي تساعد الدول في تحقيق التنمية الشاملة .

Advertisements

ثم تباحث الجانبان حول رغبة البنك الدولي في تمويل مشروع تحديث نظم الاشارت لخط القاهرة /الجيزة / بني سويف للسكك الحديدية حيث أكد الوزير على اهمية هذا التعاون ليتكامل هذا المشروع مع المشروعات الاخرى التي يتم تنفيذها لتحديث نظم الاشارات على خط الاسكندرية/ القاهرة /السد العالي والذي يعتبر أهم خطوط السكك الحديدية في مصر نظرا لربطه معظم محافظات الجمهورية وكثافة الركاب عليه واتفق الجانبان على سرعة نهو كافة الاجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل هذا المشروع الهام بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وبين البنك الدولي

ثم استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها التي يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشهد حاليا تقدماً كبيراً في معدلات التنفيذ وانه مع توقيع عقد التمويل لمشروع القاهرة/ الجيزة /بني سويف سوف تعمل جميع هذه المشروعات على التوازي .

واكد مسئولو البنك الدولي على اهمية التعاون مع وزارة النقل المصرية في هذه المشروعات التي تخدم المواطنين وتزيد من معدلات السلامة والامان وانه سيتم الاسراع خلال الفترة القادمة لإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل المشروع الجديد ليكون استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية في مجال السكك الحديدية