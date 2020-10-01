اليوم.. وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر

ياتى الافتتاح ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة فى مصر، وافتتاح محاكم جديدة تعمل بنظام إلكترونى لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

ووجه المستشار عمر مروان، رسالة لقضاة مصر الأجلاء بمناسبة بدء العام القضائى الجديد 2021، فى الأول من أكتوبر، أكد خلالها أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية فى التقاضى، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية فى سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلة، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمى لإجراءات التقاضى، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم؛ حتى تؤدوا أعمالكم بما يليق والصورة الحضارية لمصر الغالية.