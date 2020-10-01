وزير النقل يبحث مع البنك الدولى تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات بخط الجيزة

عقد المهندس كامل الوزير اجتماعا مع مسؤولى البنك الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة اللمسات النهائية لاتفاق التعاون بين وزارة النقل والبنك الدولى بخصوص تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة - الجيزة - بنى سويف للسكك الحديدية بطول 125 كم وكذلك متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى مجال تحديث نظم الإشارات.





أكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، فى بداية اللقاء على أهمية التعاون مع البنك الدولى فى مختلف قطاعات النقل وعلى رأسها قطاع السكة الحديد الذى وضع خطة لتطويره وتحقيق طفرة كبيرة به منذ اليوم الأول لتولى حقيبة وزارة النقل، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك فى مجال نظم الإشارات نظرا لما تحققه من زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيدا بالدور الكبير للبنك الدولى فى دعم المشروعات الخدمية فى مصر باعتباره أحد أهم البنوك العالمية التى تساعد الدول فى تحقيق التنمية الشاملة.

ثم تباحث الجانبان حول رغبة البنك الدولى فى تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة - الجيزة - بنى سويف للسكك الحديدية، حيث أكد الوزير على أهمية هذا التعاون ليتكامل هذا المشروع مع المشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها لتحديث نظم الإشارات على خط الاسكندرية - القاهرة - السد العالى والذى يعتبر أهم خطوط السكك الحديدية فى مصر نظرا لربطه معظم محافظات الجمهورية وكثافة الركاب عليه، واتفق الجانبان على سرعة نهو الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل هذا المشروع بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية وبين البنك الدولى.

ثم استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها التى يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك فى تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بنى سويف أسيوط، وأسيوط نجع حمادى، والقاهرة الإسكندرية.

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وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشهد حاليا تقدماً كبيراً فى معدلات التنفيذ وأنه مع توقيع عقد التمويل لمشروع القاهرة الجيزة بنى سويف سوف تعمل جميع هذه المشروعات على التوازى.

وأكد مسئولو البنك الدولى على أهمية التعاون مع وزارة النقل المصرية فى هذه المشروعات التى تخدم المواطنين وتزيد من معدلات السلامة والأمان وأنه سيتم الإسراع خلال الفترة القادمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل المشروع الجديد ليكون استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية فى مجال السكك الحديدية.