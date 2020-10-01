إنفوجراف : مصر والكويت .. علاقة السند والظهر

العلاقة بين مصر والكويت، ذات طابع خاص، انطلاقا من مكانة البلدين فى المنطقة والعالم العربى، حيث تقوم تلك العلاقات على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى التقارب الكبير فى وجهات النظر بين القيادات السياسية المتعاقبة.





وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" تاريخ العلاقات بين مصر والكويت. وتعتبر العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به، حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقلالها عام 1961.

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