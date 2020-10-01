وزير الرى: الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع بحلول يونيو 2022

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف خطة التعامل مع موسم الفيضان الحالى وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار وكذلك الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين الترع.





ووجه عبد العاطى بالانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع بحلول شهر يونيو 2021 ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقا للجدول الزمنى الموضوع إذ بلغ عدد العمليات الجارى طرحها 256 عمليه بإجمالى أطوال 1524 كم وتكلفة إجمالية 4.605 مليار جنيه وعدد العمليات الجارى تنفيذها حاليا 152 عملية بإجمالى أطوال 1939 كم وتكلفة إجمالية 5.657 مليار ليصبح إجمالى المرحلة الأولى 3463 كم بتكلفة إجمالية 10.262 مليار جنيه.



كما وجه عبد العاطى على ضرورة وضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التى تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى ضوء خطة الدولة للتوسع فى التحول لطرق الرى الحديثة.

وأكد الدكتور الوزير قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بعمل التنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين وإتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدورى والمستمر على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كل النقاط الضعيفة على المصارف، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار إذ تم تشكيل عدة لجان للمرور على مخرات السيول بجميع المحافظات والبالغ عددها 117 مخر بإجمالى أطوال 312 كم وذلك للتأكد من حاله المخرات ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول وتم حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولايه لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا من وقوع خسائر ماديه وبشرية.



وتم التأكيد على قيام رؤساء قطاعات الموارد المائية والرى بالوجه البحرى والقبلى بالتنسيق مع المحافظات لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول.

وفى سياق متصل، وجه عبد العاطى بضرورة إزالة التعديات على المجارى المائية بالمهد، وقيام كل أجهزة الوزارة بالتصدى للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها حيث بلغ عدد المخالفات التى قامت الإدارات العامة للرى بتحويلها إلى النيابات العسكرية منذ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 حتى تاريخه 9488 مخالفه بجميع محافظات الجمهورية وبلغ إجمالى ما تم إزالة منذ بدأ حملة الإزالات فى 1 يناير 2015 حتى تاريخه 147063 إزالة.