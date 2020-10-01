أخبار مصرية

السيسي يلتقي نواف الأحمد ويشيد بمواقف أمير الكويت الراحل

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقدم الرئيس، خلال اللقاء، العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح ولأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبراً عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

 

 

ومن جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من  الرئيس، والتي تأتي امتداداً للعلاقاتالتاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.

 

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الي دولة الكويت، صباح اليوم،  لتقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ".

 

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