تعاون بين النقل والبنك الدولي لتمويل مشروع تحديث نظم الإشارات خط القاهرة / الجيزة / بني سويف

عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا مع مسئولى البنك الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة اللمسات النهائية لاتفاق التعاون بين وزارة النقل والبنك الدولي بخصوص تمويل مشروع تحديث نظم الإشارت لخط القاهرة -الجيزة -بني سويف للسكك الحديدية بطول ١٢٥ كم، وكذلك متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال تحديث نظم الإشارات.

وأكد الوزير في بداية اللقاء أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل وعلى رأسها قطاع السكة الحديد الذي وضع خطة لتطويره وتحقيق طفرة كبيرة به منذ اليوم الأول لتولي حقيبة وزارة النقل، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك في مجال نظم الإشارات نظرا لما تحققه من زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيدًا بالدور الكبير للبنك الدولي في دعم المشروعات الخدمية في مصر باعتباره أحد أهم البنوك العالمية التي تساعد الدول في تحقيق التنمية الشاملة.

ثم تباحث الجانبان حول رغبة البنك الدولي في تمويل مشروع تحديث نظم الاشارت لخط القاهرة /الجيزة / بني سويف للسكك الحديدية حيث أكد الوزير أهمية هذا التعاون ليتكامل هذا المشروع مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها لتحديث نظم الإشارات على خط الإسكندرية/ القاهرة /السد العالي، والذي يعتبر أهم خطوط السكك الحديدية في مصر نظرا لربطه معظم محافظات الجمهورية وكثافة الركاب عليه واتفق الجانبان على سرعة نهو كل الاجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل هذا المشروع الهام بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وبين البنك الدولي.

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ثم استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها التي يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشهد حاليا تقدمًا كبيرًا في معدلات التنفيذ وأنه مع توقيع عقد التمويل لمشروع القاهرة/ الجيزة / بني سويف سوف تعمل جميع هذه المشروعات على التوازي.

وأكد مسئولو البنك الدولي أهمية التعاون مع وزارة النقل المصرية في هذه المشروعات التي تخدم المواطنين وتزيد من معدلات السلامة والأمان وأنه سيتم الإسراع خلال الفترة القادمة لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل المشروع الجديد ليكون استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية في مجال السكك الحديدية.