السيسي يلتقي أمير دولة الكويت.. ويقدم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قدم خلال اللقاء العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح ولأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبرًا عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
ومن جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس، والتي تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار
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