مصطفى بكرى: رئيس البرلمان يلقى بيانا لتأبين أمير الكويت اليوم

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم ستتناول طرح اقتراح من هيئة المكتب بالإبقاء على قوائم اللجان كما هى دون انتخابات جديدة أسوة بما يحدث كل عام.





وكشف بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، سيلقى بيانا لتأبين أمير الكويت الراحل، وترفع الجلسه على أن تعود للانعقاد فى 28 أكتوبر لتجديد قانون الطوارئ.

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