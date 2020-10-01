وزيرة البيئة تطلع على آخر تطورات تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركة حلوان...

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمنت ولذلك لاستعراض الجهود التى تقوم بها الشركة للتحكم فى الملوثات الصناعية من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بها، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة.

أكدت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية بحيث لا يؤثر نشاط الشركة على البيئة أو المجتمع السكني المحيط بها، وضرورة أن يشمل برنامج تنفيذ خطة الإصحاح بالشركة حلول فورية لمعالجة أية حيود قد تصدر عن حدود الانبعاثات المنصوص عليها فى قانون البيئة.

كما أبدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة توفير التمويل اللازم للشركة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى -المرحلة الثالثة- الذى تنفذه الوزارة فى ظل استفادة الشركة من تمويلات البرنامج قبل ذلك.

وفى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة قامت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة بمشاركة الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى بتنفيذ جولة ميدانية لتفقد الحالة البيئية لعدد من المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة.

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تم خلال الجولة التفقدية الإطلاع على الحالة البيئية داخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية ومدى تأثير الأنشطة على البيئة المحيطة، حيث شارك فى الجولة أعضاء لجنة محور التفتيش البيئى لجنوب القاهرة وممثل عن هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الجولة تم التأكيد على إحدى المنشآت الصناعية بضرورة اتخاذ ما يلزم من تحسينات تستهدف الوصول لأفضل أداء بيئي، والتنبية بخفض الأحمال البيئية بالتزامن مع مجابهة الوزارة لنوبات تلوث الهواء.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزيرة البيئة على مدار الساعة للحالة البيئية للمنشآت الصناعية، واستعراض التقارير المقدمة من أعضاء لجان التفتيش والإلتزام البيئي بكافة المناطق منها بدر، العبور ، ٦ أكتوبر، عرب أبو ساعد، العاشر من رمضان، أبو رواش، ١٥ مايو، وحلوان.