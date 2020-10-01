الوزراء يوافق على عقد اللجنة العليا للمجلس الوطني لتغير المناخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بدعم العمل البيئى، ومنها التوصية الخاصة بعقد اللجنة العليا للمجلس الوطنى لتغير المناخ، وعقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتطوير قطاع البيئة، لتحديد الأدوار الخاصة بمشروعات البيئة.
ووافق رئيس الوزراء أيضاً على المقترح الخاص بعقد اجتماع مع المستثمرين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أى معوقات من الممكن أن تواجه الاستثمار فى هذا المجال، كما وافق على الإعلان عن خطة الدولة للتعافى الأخضر، والتى تتضمن تطبيق معايير الاستدامة البيئية فى خطة الدولة الاقتصادية، وطرح الصناديق الخضراء، وكذا استراتيجية البيئة الجديدة.
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